Maandi (Lund) (Meiusi) Liisu
Место рождения
Дата рождения06.07.1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Kersti
Отец ребёнка: Maandi Hindrik
Рождение ребёнка
14.02.1833
Дочь: Mähe Ingel
Отец ребёнка: Maandi Hindrik
Рождение ребёнка
20.08.1837
Дочь: Remmel Mari (Mare)
Отец ребёнка: Maandi Hindrik
Рождение ребёнка
02.07.1841
Дочь: Liso
Отец ребёнка: Maandi Hindrik
Рождение ребёнка
16.07.1844
Сын: Maandi Juhan
Отец ребёнка: Maandi Hindrik
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Maandi Hindrik
Смерть
Неизвестно