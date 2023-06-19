Maandi (Lund) (Meiusi) Liisu — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Maandi (Lund) (Meiusi) Liisu

Место рождения

Кассари, Hiiumaa vald, Hiiu maakond

Дата рождения

06.07.1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1807 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Кассари, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Kersti

Отец ребёнка: Maandi Hindrik

Рождение ребёнка
14.02.1833

Дочь: Mähe Ingel

Отец ребёнка: Maandi Hindrik

Синима, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Рождение ребёнка
20.08.1837

Дочь: Remmel Mari (Mare)

Отец ребёнка: Maandi Hindrik

Синима, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Рождение ребёнка
02.07.1841

Дочь: Liso

Отец ребёнка: Maandi Hindrik

Синима, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Рождение ребёнка
16.07.1844

Сын: Maandi Juhan

Отец ребёнка: Maandi Hindrik

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Maandi Hindrik

Смерть
Неизвестно