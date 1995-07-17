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Могильникова Дарья Спартакиада
Могильникова Дарья Спартакиада
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.07.1995
Пол
Женский
Отец
Могильников Спартак Владимирович
Мать
Татарникова Елена Викторовна
1970 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
17.07.1995
Отец:
Могильников Спартак Владимирович
Мать:
Татарникова Елена Викторовна
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