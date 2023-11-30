Михаил Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияМежду 1730 и 1731
Дата смертиПосле 1770
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1730 и 1731
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1746 и 1751
Рождение ребёнка
30.03.1751 ст.
Сын: Иван Михайлович
Мать ребёнка: Евдокия или Авдотья Степановна
Рождение ребёнка
Около 1758
Дочь: Василиса Михайловна
Мать ребёнка: Евдокия или Авдотья Степановна
Рождение ребёнка
Около 1761
Сын: Василий Михайлович
Мать ребёнка: Евдокия или Авдотья Степановна
Рождение ребёнка
Около 1769
Сын: Прокопий Михайлович
Мать ребёнка: Евдокия или Авдотья Степановна
Смерть
После 1770
Рождение ребёнка
Около 1775
Дочь: Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Евдокия или Авдотья Степановна