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Михаил Дмитриевич

Место рождения

Копытово, Шуйский район, Северный край

Дата рождения

Между 1730 и 1731

Дата смерти

После 1770

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1730 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1730 и 1731

Отец: не указан

Мать: не указана

Копытово, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
Между 1746 и 1751

Жена: Евдокия или Авдотья Степановна

Рождение ребёнка
30.03.1751 ст.

Сын: Иван Михайлович

Мать ребёнка: Евдокия или Авдотья Степановна

Копытово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: Василиса Михайловна

Мать ребёнка: Евдокия или Авдотья Степановна

Копытово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Василий Михайлович

Мать ребёнка: Евдокия или Авдотья Степановна

Копытово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Прокопий Михайлович

Мать ребёнка: Евдокия или Авдотья Степановна

Копытово, Шуйский район, Северный край
Смерть
После 1770
Копытово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Евдокия или Авдотья Степановна

Копытово, Шуйский район, Северный край
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