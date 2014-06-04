Григорьева (Шемякина) Зинаида Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева (Шемякина) Зинаида Александровна

Место рождения

Никольское, Никольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

29.02.1924

Дата смерти

04.06.2014

Пол

Женский

Отец

Около 1886 г.р.

Мать

Около 1886 г.р.

Муж

Между 1916 и 1917 г.р.

Дети

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1944 г.р.
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Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.1924

Отец: Тропин Александр Акакиевич

Мать: Шемякина Надежда Васильевна

Никольское, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Григорьев Дмитрий Григорьевич

Дровяное, Мурманская область
Бракосочетание
До 1942

Муж: Григорьев Дмитрий Григорьевич

Рождение ребёнка
1944

Дочь: Григорьева Галина Дмитриевна

Отец ребёнка: Григорьев Дмитрий Григорьевич

Дровяное, Мурманская область
Рождение ребёнка
27.10.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Григорьев Дмитрий Григорьевич

Дровяное, Мурманская область
Рождение ребёнка
04.07.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Григорьев Дмитрий Григорьевич

Дровяное, Мурманская область
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Место жительства
Неизвестно
Дровяное, Мурманская область
Смерть
04.06.2014
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Похороны
2014
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Заельцовское кладбище.