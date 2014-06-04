Григорьева (Шемякина) Зинаида Александровна
Место рождения
Дата рождения29.02.1924
Дата смерти04.06.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.1924
Рождение ребёнка
1942
Дровяное, Мурманская область
Бракосочетание
До 1942
Рождение ребёнка
1944
Дочь: Григорьева Галина Дмитриевна
Отец ребёнка: Григорьев Дмитрий Григорьевич
Дровяное, Мурманская область
Рождение ребёнка
27.10.1946
Дровяное, Мурманская область
Рождение ребёнка
04.07.1948
Дровяное, Мурманская область
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Место жительства
Неизвестно
Дровяное, Мурманская область
Смерть
04.06.2014
Похороны
2014
Заельцовское кладбище.