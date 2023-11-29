Алексеева Анастасия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева Анастасия Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.01.1899 ст.

Сын: Алексеев Григорий Иванович

Отец ребёнка: Алексеев Иван Григорьевич

Озёрное, Харківська область
Рождение ребёнка
21.02.1900 ст.

Дочь: Алексеева Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Алексеев Иван Григорьевич

Озёрное, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеев Иван Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Озёрное, Харківська область
Смерть
Неизвестно
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