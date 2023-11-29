Алексеева Анастасия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.01.1899 ст.
Сын: Алексеев Григорий Иванович
Отец ребёнка: Алексеев Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
21.02.1900 ст.
Дочь: Алексеева Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Алексеев Иван Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно