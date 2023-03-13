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(Быкова) Матрена Васильевна

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Место рождения

д. Серебрянка, Омская область

Дата рождения

19.03.1902

Дата смерти

05.04.1973

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1902

Отец: Ивлев Василий Фомич

Мать: Ивлева Фекла Никандровна

д. Серебрянка, Омская область
в графе Отец стоит прочерк | д. Серебрянка, Омская область
Рождение ребёнка
17.02.1920

Сын: Костырев Василий Иванович

Отец ребёнка: Костырев Иван Федорович

Рождение ребёнка
11.07.1924

Дочь: Зорина Ефросиния Ивановна

Отец ребёнка: Костырев Иван Федорович

Ташаир, Каргалинская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
06.06.1926

Сын: Костырев Станислав Иванович

Отец ребёнка: Костырев Иван Федорович

пепельный русый, глаза светлые, был худой очень и высокий под 2 м
Рождение ребёнка
После 01.01.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Костырев Иван Федорович

Рождение ребёнка
06.11.1930

Сын: Костырев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Костырев Иван Федорович

Ташаир, Каргалинская волость, Тарский уезд
данной деревни нет с 1950-х годов
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костырев Иван Федорович

Смерть
05.04.1973
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
острая сердечно-сосудистая недостаточность
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