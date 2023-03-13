(Быкова) Матрена Васильевна
Место рожденияд. Серебрянка, Омская область
Дата рождения19.03.1902
Дата смерти05.04.1973
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1902
Отец: Ивлев Василий Фомич
Мать: Ивлева Фекла Никандровна
д. Серебрянка, Омская область
в графе Отец стоит прочерк | д. Серебрянка, Омская область
Рождение ребёнка
17.02.1920
Сын: Костырев Василий Иванович
Отец ребёнка: Костырев Иван Федорович
Рождение ребёнка
11.07.1924
Дочь: Зорина Ефросиния Ивановна
Отец ребёнка: Костырев Иван Федорович
Рождение ребёнка
06.06.1926
Сын: Костырев Станислав Иванович
Отец ребёнка: Костырев Иван Федорович
пепельный русый, глаза светлые, был худой очень и высокий под 2 м
Рождение ребёнка
После 01.01.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Костырев Иван Федорович
Рождение ребёнка
06.11.1930
Отец ребёнка: Костырев Иван Федорович
данной деревни нет с 1950-х годов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.04.1973
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
острая сердечно-сосудистая недостаточность