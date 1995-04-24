Ершова (Ершова) Маремьяна Архиповна
Место рожденияд. Гуменцы, Сретенская волость, Пермский уезд, Пермской губернии
Дата рождения02.03.1907
Дата смерти24.04.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1907
Отец: Ершов Архип Лукич
Мать: Ершова Ирина Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1929
Отец ребёнка: Ершов Семен Герасимович
Рождение ребёнка
12.11.1932
Дочь: Беляева (Ершова) Клавдия Семеновна
Отец ребёнка: Ершов Семен Герасимович
Рождение ребёнка
23.11.1943
Сын: Ершов Александр Семенович
Отец ребёнка: Ершов Семен Герасимович
Смерть
24.04.1995