Ершова (Ершова) Маремьяна Архиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ершова (Ершова) Маремьяна Архиповна

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Место рождения

д. Гуменцы, Сретенская волость, Пермский уезд, Пермской губернии

Дата рождения

02.03.1907

Дата смерти

24.04.1995

Пол

Женский

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1907

Отец: Ершов Архип Лукич

Мать: Ершова Ирина Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ершов Семен Герасимович

Рождение ребёнка
1929

Сын: Ершов Михаил Семенович

Отец ребёнка: Ершов Семен Герасимович

Рождение ребёнка
12.11.1932

Дочь: Беляева (Ершова) Клавдия Семеновна

Отец ребёнка: Ершов Семен Герасимович

Рождение ребёнка
23.11.1943

Сын: Ершов Александр Семенович

Отец ребёнка: Ершов Семен Герасимович

Смерть
24.04.1995

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