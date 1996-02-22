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Рыжков Григорий Константинович
Рыжков Григорий Константинович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.02.1996
Пол
Мужской
Отец
Рыжков Константин Петрович
1966 г.р.
Мать
Рыжкова (Сиухина) Татьяна Анатольевна
1972 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1996
Отец:
Рыжков Константин Петрович
Мать:
Рыжкова Татьяна Анатольевна
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