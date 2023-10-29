Черняева Мария Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черняева Мария Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.07.1938

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1938

Отец: Черняев Степан Архипович

Мать: Селянина Фекла Еремеевна

Рождение ребёнка
24.04.1972

Сын: Крылов Николай Викторович

Отец ребёнка: Крылов Виктор Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крылова Ольга Викторовна

Отец ребёнка: Крылов Виктор Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крылов Сергей Викторович

Отец ребёнка: Крылов Виктор Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крылова Наталья Викторовна

Отец ребёнка: Крылов Виктор Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крылов Владимир Викторович

Отец ребёнка: Крылов Виктор Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крылова Надежда Викторовна

Отец ребёнка: Крылов Виктор Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крылова Любовь Викторовна

Отец ребёнка: Крылов Виктор Александрович

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