Черняева Мария Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.07.1938
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1938
Отец: Черняев Степан Архипович
Мать: Селянина Фекла Еремеевна
Рождение ребёнка
24.04.1972
Сын: Крылов Николай Викторович
Отец ребёнка: Крылов Виктор Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крылова Ольга Викторовна
Отец ребёнка: Крылов Виктор Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Крылов Виктор Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крылова Наталья Викторовна
Отец ребёнка: Крылов Виктор Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крылов Владимир Викторович
Отец ребёнка: Крылов Виктор Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крылова Надежда Викторовна
Отец ребёнка: Крылов Виктор Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крылова Любовь Викторовна
Отец ребёнка: Крылов Виктор Александрович