Добрынина Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.07.1916
Дочь: Мершиева Клавдия Петровна
Отец ребёнка: Добрынин Пётр Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Добрынин Александр Петрович
Отец ребёнка: Добрынин Пётр Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Добрынин Василий Петрович
Отец ребёнка: Добрынин Пётр Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Палина Петровна
Отец ребёнка: Добрынин Пётр Степанович
Бракосочетание
Неизвестно