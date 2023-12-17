Добрынина Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добрынина Прасковья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.07.1916

Дочь: Мершиева Клавдия Петровна

Отец ребёнка: Добрынин Пётр Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Добрынин Александр Петрович

Отец ребёнка: Добрынин Пётр Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Добрынин Василий Петрович

Отец ребёнка: Добрынин Пётр Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Палина Петровна

Отец ребёнка: Добрынин Пётр Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Добрынин Пётр Степанович

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