Петерс Корней
Место рожденияУкраина
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Украина
Рождение ребёнка
1897
Сын: Петерс Генрих
Мать ребёнка: Петерс Зара
с. Малышовка, Хортинской волости, Екатеринославской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петерс Зара
Смерть
Неизвестно
с. Татьяновка, Благовещенский р., Алтай