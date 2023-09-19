Петерс Корней — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетерс Корней

Петерс Корней

avatar

Место рождения

Украина

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Украина
Рождение ребёнка
1897

Сын: Петерс Генрих

Мать ребёнка: Петерс Зара

с. Малышовка, Хортинской волости, Екатеринославской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петерс Зара

Смерть
Неизвестно
с. Татьяновка, Благовещенский р., Алтай
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close