Лаптев Алексей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛаптев Алексей Владимирович

Лаптев Алексей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.04.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1985

Отец: Лаптев Владимир Михайлович

Мать: Лаптева Татьяна Владимировна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close