Агафонов Алексей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Агафонов Владимир Иванович
Мать: Осипова Дина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафонова Анастасия Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафонова Вероника Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности