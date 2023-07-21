Агафонов Алексей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафонов Алексей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Агафонов Владимир Иванович

Мать: Осипова Дина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафонова Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Агафонов Иван Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафонова Вероника Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности