Бутылкина Елена Харлампиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутылкина Елена Харлампиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1778 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.07.1830

Дочь: Евдокея Афанасьевна

Отец ребёнка: Бутылкин Афанасий Мартинович

Кабатово, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бутылкин Афанасий Мартинович

Смерть
Неизвестно