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Петров Иван Авдеевич
Петров Иван Авдеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1741
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Петров Авдей Петрович
1697 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
СВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец:
Петров Авдей Петрович
Мать: не указана
Смерть
Неизвестно
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