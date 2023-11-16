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Юля
Юля
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Александр
Мать
Наташа
Муж
Мухамед
Дети
Назар
Сабилька
Добавил:
НГ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Александр
Мать:
Наташа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Назар
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Мухамед
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Сабилька
Отец ребёнка: не указан
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