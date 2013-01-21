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Смольницкий Андрей Максимович
Смольницкий Андрей Максимович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.01.2013
Пол
Мужской
Отец
Смольницкий Максим Сергеевич
1980 г.р.
Мать
Смольницкая (Мирошниченко) Татьяна Алексеевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.2013
Отец:
Смольницкий Максим Сергеевич
Мать:
Смольницкая Татьяна Алексеевна
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