Ветчинников Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1972
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1972
Рождение ребёнка
29.11.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ветчинникова Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
30.06.1999
Дочь: Даренская Ирина Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
29.08.2006
Дочь: Ветчинникова Дарья Александровна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно