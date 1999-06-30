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Ветчинников Александр Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1972

Отец: Ветчинников Василий Михайлович

Мать: Ветчинникова Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
29.11.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ветчинникова Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
30.06.1999

Дочь: Даренская Ирина Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
29.08.2006

Дочь: Ветчинникова Дарья Александровна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ветчинникова Татьяна Николаевна

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