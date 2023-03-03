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Козлов Дмитрий (Кронидович)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.10.1876

Дата смерти

После 1907

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1876

Отец: Козлов Канидий (Кронид) Алексеевич

Мать: Козлова Варвара Константиновна

Бракосочетание
07.02.1894

Жена: Козлова Евдокия Матвеевна

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Козлов Дмитрий Канидиевич. Жених. Казак Чесноковского посёлка. Православный. Первым браком. 18 лет 3 месяца Смолякова Евдокия Матвеевна. Невеста. Казаческая девица Чесноковского посёлка. Православная.... Показать все
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Иванова Татьяна Дмитриевна

Мать ребёнка: Козлова Евдокия Матвеевна

Рождение ребёнка
23.01.1904

Дочь: Козлова Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Козлова Евдокия Матвеевна

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1904
Рождение ребёнка
04.03.1906

Дочь: Козлова Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: Козлова Евдокия Матвеевна

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1906
Рождение ребёнка
Около 1908

Дочь: Козлова Дарья Дмитриевна

Мать ребёнка: Козлова Евдокия Матвеевна

Рождение ребёнка
01.08.1912

Сын: Козлов Илья Дмитриевич

Мать ребёнка: Козлова Евдокия Матвеевна

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1912
Рождение ребёнка
18.08.1915

Дочь: Козлова Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Козлова Евдокия Матвеевна

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1915
Место жительства
Неизвестно
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Смерть
После 1907
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