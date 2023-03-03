Козлов Дмитрий (Кронидович)
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.10.1876
Дата смертиПосле 1907
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1876
Бракосочетание
07.02.1894
Козлов Дмитрий Канидиевич. Жених. Казак Чесноковского посёлка. Православный. Первым браком. 18 лет 3 месяца Смолякова Евдокия Матвеевна. Невеста. Казаческая девица Чесноковского посёлка. Православная.... Показать все
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Иванова Татьяна Дмитриевна
Мать ребёнка: Козлова Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
23.01.1904
Дочь: Козлова Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Козлова Евдокия Матвеевна
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1904
Рождение ребёнка
04.03.1906
Дочь: Козлова Евдокия Дмитриевна
Мать ребёнка: Козлова Евдокия Матвеевна
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1906
Рождение ребёнка
Около 1908
Дочь: Козлова Дарья Дмитриевна
Мать ребёнка: Козлова Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
01.08.1912
Мать ребёнка: Козлова Евдокия Матвеевна
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1912
Рождение ребёнка
18.08.1915
Дочь: Козлова Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Козлова Евдокия Матвеевна
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1915
Место жительства
Неизвестно
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Смерть
После 1907