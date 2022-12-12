Герасименко (Бутенко) Тамара Анатольевна
Место рождениясело Богодуховка Павлодарская область, Казахская ССР
Дата рождения04.05.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
село Богодуховка Павлодарская область, Казахская ССР
Рождение ребёнка
20.06.1980
Сын: Герасименко Максим Николаевич
Отец ребёнка: Герасименко Николай Владимирович
Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область