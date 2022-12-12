Герасименко (Бутенко) Тамара Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГерасименко (Бутенко) Тамара Анатольевна

Герасименко (Бутенко) Тамара Анатольевна

avatar

Место рождения

село Богодуховка Павлодарская область, Казахская ССР

Дата рождения

04.05.1956

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

село Богодуховка Павлодарская область, Казахская ССР
Рождение ребёнка
20.06.1980

Сын: Герасименко Максим Николаевич

Отец ребёнка: Герасименко Николай Владимирович

Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close