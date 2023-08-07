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Мирон Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

1814

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Яков Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.04.1771

Сын: Иван Миронович

Мать ребёнка: Татьяна Афанасьевна

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Татьяна Мироновна

Мать ребёнка: Марфа Еремеевна

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Устинья Мироновна

Мать ребёнка: Марфа Еремеевна

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Устинья Мироновна

Мать ребёнка: Марфа Еремеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Еремеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Афанасьевна

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
1814
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