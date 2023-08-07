Мирон Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смерти1814
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: Яков Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.04.1771
Сын: Иван Миронович
Мать ребёнка: Татьяна Афанасьевна
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Татьяна Мироновна
Мать ребёнка: Марфа Еремеевна
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Устинья Мироновна
Мать ребёнка: Марфа Еремеевна
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Устинья Мироновна
Мать ребёнка: Марфа Еремеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Еремеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Афанасьевна
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
1814