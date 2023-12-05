Лугвицына (Чистякова) Екатерина Арсетьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лугвицына (Чистякова) Екатерина Арсетьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чистяков Арсентий Евдокимович

Мать: Чистякова Марфа Яковлевна

Рождение ребёнка
31.08.1919

Дочь: Смирнова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Лугвицын Иван Герасимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лугвицын Иван Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лугвицын Павел Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лугвицын Александр Иванович

Отец ребёнка: Лугвицын Иван Герасимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Заводскова Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Лугвицын Иван Герасимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петухова Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Лугвицын Иван Герасимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лугвицын Иван Герасимович

Смерть
Неизвестно
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