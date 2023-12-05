Лугвицына (Чистякова) Екатерина Арсетьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.08.1919
Дочь: Смирнова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Лугвицын Иван Герасимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лугвицын Александр Иванович
Отец ребёнка: Лугвицын Иван Герасимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Заводскова Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Лугвицын Иван Герасимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петухова Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Лугвицын Иван Герасимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно