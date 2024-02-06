Макаров Антон Игоревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макаров Антон Игоревич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.1987

Пол

Мужской

Отец

1963 г.р.

Мать

1963 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1987

Отец: Макаров Игорь Иванович

Мать: Макарова Марина

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