Олесько (Мищеракова) Александра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олесько (Мищеракова) Александра Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1896 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.12.1920

Сын: Олесько Владимир Петрович

Отец ребёнка: Олесько Пётр Яковлевич

Рождение ребёнка
31.03.1923

Сын: Олесько Валерий Петрович

Отец ребёнка: Олесько Пётр Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Олесько Пётр Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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