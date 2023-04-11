Олесько (Мищеракова) Александра Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.12.1920
Сын: Олесько Владимир Петрович
Отец ребёнка: Олесько Пётр Яковлевич
Рождение ребёнка
31.03.1923
Отец ребёнка: Олесько Пётр Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно