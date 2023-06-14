Коваленко Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.08.2000
Сын: Коваленко Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Коваленко Марина
Рождение ребёнка
10.06.2006
Дочь: Коваленко Софья Сергеевна
Мать ребёнка: Коваленко Марина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коваленко Марина