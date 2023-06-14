Коваленко Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваленко Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.08.2000

Сын: Коваленко Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Коваленко Марина

Рождение ребёнка
10.06.2006

Дочь: Коваленко Софья Сергеевна

Мать ребёнка: Коваленко Марина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коваленко Марина