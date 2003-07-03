Мыц Зинаида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти03.07.2003
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вдовенко Николай
Мать: Вдовенко Агнесса
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мыц Богдан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Леонтьева Оксана
Отец ребёнка: Мыц Богдан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чавус Ирина Богдановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мыц Наталья
Отец ребёнка: Мыц Богдан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Леонтьева Елена
Отец ребёнка: Мыц Богдан
Смерть
03.07.2003