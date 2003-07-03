Мыц Зинаида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мыц Зинаида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

03.07.2003

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вдовенко Николай

Мать: Вдовенко Агнесса

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мыц Богдан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Леонтьева Оксана

Отец ребёнка: Мыц Богдан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чавус Ирина Богдановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мыц Наталья

Отец ребёнка: Мыц Богдан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Леонтьева Елена

Отец ребёнка: Мыц Богдан

Смерть
03.07.2003
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