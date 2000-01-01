Илларион — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илларион

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1897

Дочь: Захарова Варвара Илларионовна

Мать ребёнка: не указана

Девичья фамилия неизвестна. Фамилия Варвары Илларионовны по первому браку - Захарова. Жила в Днепропетровске. Предположительно приехала в Днепропетровск из Орловской области. Вероятнее из д.Озерна Све... Показать все
Смерть
Неизвестно
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