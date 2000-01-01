Илларион
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1897
Дочь: Захарова Варвара Илларионовна
Мать ребёнка: не указана
Девичья фамилия неизвестна. Фамилия Варвары Илларионовны по первому браку - Захарова. Жила в Днепропетровске. Предположительно приехала в Днепропетровск из Орловской области. Вероятнее из д.Озерна Све... Показать все
Смерть
Неизвестно