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Осипова Валентина Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.03.1946

Дата смерти

19.10.2018

Пол

Женский

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.12.1980

Сын: Титаренко Михаил Владимирович

Отец ребёнка: Титаренко Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
06.03.1983

Дочь: Титаренко-Макарова Олеся Владимировна

Отец ребёнка: Титаренко Владимир Владимирович

Смерть
19.10.2018