Осипова Валентина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.03.1946
Дата смерти19.10.2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.12.1980
Сын: Титаренко Михаил Владимирович
Отец ребёнка: Титаренко Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
06.03.1983
Дочь: Титаренко-Макарова Олеся Владимировна
Отец ребёнка: Титаренко Владимир Владимирович
Смерть
19.10.2018