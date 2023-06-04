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Коровкина Елена Николевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1973

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1951 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1973

Отец: не указан

Мать: Коровкина Татьяна Афанасьевна