Абсалямов Аксан Шаракаевич (Шаракиевич)
Место рожденияд.Зяк-Ишметово Куюргазинского района БАССР
Дата рождения?.12.1930
Дата смерти24.12.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1930
Отец: Абсалямов Шарафутдин
Мать: Абсалямова ?
д.Зяк-Ишметово Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
12.03.1956
Рождение ребёнка
12.06.1960
Рождение ребёнка
25.09.1962
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
24.12.2000
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно