Абсалямов Аксан Шаракаевич (Шаракиевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абсалямов Аксан Шаракаевич (Шаракиевич)

Место рождения

д.Зяк-Ишметово Куюргазинского района БАССР

Дата рождения

?.12.1930

Дата смерти

24.12.2000

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1930

Отец: Абсалямов Шарафутдин

Мать: Абсалямова ?

д.Зяк-Ишметово Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
12.03.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Абсалямова Разита

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.06.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Абсалямова Разита

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.09.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Абсалямова Разита

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Абсалямова Разита

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
24.12.2000
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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