Марфа Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1817 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Дмитриевич

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Евфимия Федоровна

Отец ребёнка: Федор Дмитриевич

Место жительства
1849
Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно

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