Марфа Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Дмитриевич
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Евфимия Федоровна
Отец ребёнка: Федор Дмитриевич
Место жительства
1849
Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно