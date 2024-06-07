Лунин Иосиф Павлов
Место рожденияГаврилищи
Дата рождения20.03.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1887
Отец: Лунин Павел Иванов
Мать: Прасковья Тимофеева
Гаврилищи
Упоминание
Неизвестно
МК 1887 лист 467об
Рождение ребёнка
29.09.1912
Дочь: (Лунина) Екатерина Иосифова
Мать ребёнка: Анна Тимофеева
Гаврилищи
Деревни Гаврилищ крестьянский сын Иосиф Павлович Лунин и законная жена его Анна Тимофеева | Воспремник Иоанн Тимофеев Тарамагин | и деревни Сурок крестьянская жена Ксения Ильина Ерёмина
Рождение ребёнка
23.07.1918
Дочь: (Лунина) Лидия Иосифовна
Мать ребёнка: Анна Тимофеева
Гаврилищи
Смерть
Неизвестно