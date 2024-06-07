Лунин Иосиф Павлов 20.03.1887 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лунин Иосиф Павлов

Место рождения

Гаврилищи

Дата рождения

20.03.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1887

Отец: Лунин Павел Иванов

Мать: Прасковья Тимофеева

Гаврилищи
Упоминание
Неизвестно
МК 1887 лист 467об
Рождение ребёнка
29.09.1912

Дочь: (Лунина) Екатерина Иосифова

Мать ребёнка: Анна Тимофеева

Гаврилищи
Деревни Гаврилищ крестьянский сын Иосиф Павлович Лунин и законная жена его Анна Тимофеева | Воспремник Иоанн Тимофеев Тарамагин | и деревни Сурок крестьянская жена Ксения Ильина Ерёмина
Рождение ребёнка
23.07.1918

Дочь: (Лунина) Лидия Иосифовна

Мать ребёнка: Анна Тимофеева

Гаврилищи
Смерть
Неизвестно

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