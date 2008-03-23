Иванова (Мирскова) Зоя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванова (Мирскова) Зоя

Иванова (Мирскова) Зоя

Место рождения

Россия

Дата рождения

23.02.1938

Дата смерти

23.03.2008

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

1957 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1938

Отец: не указан

Мать: Мирскова Елена

Россия
Рождение ребёнка
13.05.1957

Сын: Иванов Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Иванов Сергей Степанович

Рождение ребёнка
25.11.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Сергей Степанович

пос. Шаховская
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Игорь

Отец ребёнка: Иванов Сергей Степанович

пос. Шаховская
Смерть
23.03.2008
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