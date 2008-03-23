Иванова (Мирскова) Зоя
Место рожденияРоссия
Дата рождения23.02.1938
Дата смерти23.03.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1938
Отец: не указан
Мать: Мирскова Елена
Россия
Рождение ребёнка
13.05.1957
Отец ребёнка: Иванов Сергей Степанович
Рождение ребёнка
25.11.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Сергей Степанович
пос. Шаховская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Игорь
Отец ребёнка: Иванов Сергей Степанович
пос. Шаховская
Смерть
23.03.2008