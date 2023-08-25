(Шапкина) Василиса Контратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Шапкин Роман Исаакович
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Шапкина Анастасия Романовна
Отец ребёнка: Шапкин Роман Исаакович
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Варвара Романовна
Отец ребёнка: Шапкин Роман Исаакович
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Шапкина Мария Романовна
Отец ребёнка: Шапкин Роман Исаакович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шапкин Роман Исаакович