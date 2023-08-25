(Шапкина) Василиса Контратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шапкина) Василиса Контратьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1894

Сын: Шапкин Карп Романович

Отец ребёнка: Шапкин Роман Исаакович

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Шапкина Анастасия Романовна

Отец ребёнка: Шапкин Роман Исаакович

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Варвара Романовна

Отец ребёнка: Шапкин Роман Исаакович

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Шапкина Мария Романовна

Отец ребёнка: Шапкин Роман Исаакович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шапкин Иван Романович

Отец ребёнка: Шапкин Роман Исаакович

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