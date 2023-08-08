Белоусова (Жерневская) Марина Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелоусова (Жерневская) Марина Валерьевна

Белоусова (Жерневская) Марина Валерьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1977

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1977

Отец: Жерневский Валерий Владимирович

Мать: Жерневская Вера Валентиновна

Рождение ребёнка
28.10.1997

Дочь: Рустамянц Ольга Эдуардовна

Отец ребёнка: Рустамянц Эдуард Валерьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рустамянц Эдуард Валерьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белоусова Арина Сергеевна

Отец ребёнка: Белоусов Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белоусов Сергей

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close