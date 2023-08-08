Белоусова (Жерневская) Марина Валерьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.10.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1977
Рождение ребёнка
28.10.1997
Дочь: Рустамянц Ольга Эдуардовна
Отец ребёнка: Рустамянц Эдуард Валерьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белоусова Арина Сергеевна
Отец ребёнка: Белоусов Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Белоусов Сергей
Развод
Неизвестно
Муж: не указан