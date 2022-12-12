Белякова (Тенетова) Анна Спиридонова
Место рождения
Дата рождения02.09.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1877
Крещение
05.09.1877
Казанская церковь
Бракосочетание
23.10.1896
поручители по жениху - села Новой Рачейки крестьяне Никита Прокопиев Родионов и Симион Фролов Мельников. Поручители по невесте - тогож села крестьяне Иван Андреев Кондалов и Иван Антонов Червяков. | К... Показать все
Рождение ребёнка
27.07.1897
Отец ребёнка: Беляков Симеон Васильев
Рождение ребёнка
27.06.1899
Дочь: Мария Симеонова
Отец ребёнка: Беляков Симеон Васильев
Рождение ребёнка
18.11.1903
Дочь: Екатерина Симеонова
Отец ребёнка: Беляков Симеон Васильев
Рождение ребёнка
08.10.1906
Дочь: Пелагия Симеонова
Отец ребёнка: Беляков Симеон Васильев
Рождение ребёнка
18.06.1908
Отец ребёнка: Беляков Симеон Васильев
Рождение ребёнка
23.06.1909
Отец ребёнка: Беляков Симеон Васильев
Смерть
Неизвестно