Белякова (Тенетова) Анна Спиридонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белякова (Тенетова) Анна Спиридонова

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

02.09.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1877

Отец: Петров (тенетов) Спиридон Козьмин

Мать: Тенетова Александра Антонова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
05.09.1877
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Казанская церковь
Бракосочетание
23.10.1896

Муж: Беляков Симеон Васильев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители по жениху - села Новой Рачейки крестьяне Никита Прокопиев Родионов и Симион Фролов Мельников. Поручители по невесте - тогож села крестьяне Иван Андреев Кондалов и Иван Антонов Червяков. | К... Показать все
Рождение ребёнка
27.07.1897

Сын: Беляков Василий Симеонов

Отец ребёнка: Беляков Симеон Васильев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.06.1899

Дочь: Мария Симеонова

Отец ребёнка: Беляков Симеон Васильев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.11.1903

Дочь: Екатерина Симеонова

Отец ребёнка: Беляков Симеон Васильев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.10.1906

Дочь: Пелагия Симеонова

Отец ребёнка: Беляков Симеон Васильев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.06.1908

Сын: Беляков Петр Симеонов

Отец ребёнка: Беляков Симеон Васильев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.06.1909

Сын: Беляков Петр Симеонов

Отец ребёнка: Беляков Симеон Васильев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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