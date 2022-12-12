Бабий Вячеслав Михайлович
Место рождения
Дата рождения19.03.1952
Дата смерти2006
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1952
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Юркян Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
22.03.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Самарская обл., г. Тольятти
Смерть
2006
Самарская обл., г. Тольятти