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Бабий Вячеслав Михайлович

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Место рождения

Медногорск, город Медногорск, Оренбургская область

Дата рождения

19.03.1952

Дата смерти

2006

Пол

Мужской

Отец

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Мать

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1952

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Юркян Анна Ефимовна

Медногорск, город Медногорск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.03.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Самарская обл., г. Тольятти
Смерть
2006
Самарская обл., г. Тольятти
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