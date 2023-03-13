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Кабанов Гавриил Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Кабанов Андрей (Александрович)

Мать: Кабанова Матрона Андреевна

Рождение ребёнка
12.10.1870

Сын: Кабанов Дмитрий Гавриилович

Мать ребёнка: Кабанова Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
27.03.1872

Дочь: Мария Гаврииловна

Мать ребёнка: Кабанова Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
05.07.1874

Сын: Кабанов Сергей Гавриилович

Мать ребёнка: Кабанова Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
23.07.1876

Дочь: Евдокия Гаврииловна

Мать ребёнка: Кабанова Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
30.12.1878

Дочь: Белова Анисия Гаврииловна

Мать ребёнка: Кабанова Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
12.09.1881

Дочь: Еворимия Гаврииловна

Мать ребёнка: Кабанова Наталья Васильевна

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