Кабанов Гавриил Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Рождение ребёнка
12.10.1870
Сын: Кабанов Дмитрий Гавриилович
Мать ребёнка: Кабанова Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
27.03.1872
Дочь: Мария Гаврииловна
Мать ребёнка: Кабанова Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
05.07.1874
Сын: Кабанов Сергей Гавриилович
Мать ребёнка: Кабанова Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
23.07.1876
Дочь: Евдокия Гаврииловна
Мать ребёнка: Кабанова Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
30.12.1878
Дочь: Белова Анисия Гаврииловна
Мать ребёнка: Кабанова Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
12.09.1881
Дочь: Еворимия Гаврииловна
Мать ребёнка: Кабанова Наталья Васильевна