Борисенко Фаина Зиновьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1927
Дата смерти08.12.2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.03.1953
Сын: Галушкин Геннадий Николаевич
Отец ребёнка: Галушкин Николай Пантелеевич
Рождение ребёнка
01.03.1955
Дочь: Галушкина Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Галушкин Николай Пантелеевич
Смерть
08.12.2018