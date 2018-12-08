Борисенко Фаина Зиновьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисенко Фаина Зиновьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1927

Дата смерти

08.12.2018

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.03.1953

Сын: Галушкин Геннадий Николаевич

Отец ребёнка: Галушкин Николай Пантелеевич

Рождение ребёнка
01.03.1955

Дочь: Галушкина Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Галушкин Николай Пантелеевич

Смерть
08.12.2018
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