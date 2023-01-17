Артемьев Никифор Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артемьев Никифор Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

1972

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.12.1920

Сын: Артемьев Николай Никифорович

Мать ребёнка: Артемьева Александра Николаевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1922

Сын: Артемьев Борис Никифорович

Мать ребёнка: Артемьева Александра Николаевна

Смерть
1972
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