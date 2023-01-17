Артемьев Никифор Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.12.1920
Сын: Артемьев Николай Никифорович
Мать ребёнка: Артемьева Александра Николаевна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1922
Сын: Артемьев Борис Никифорович
Мать ребёнка: Артемьева Александра Николаевна
Смерть
1972