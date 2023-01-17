Лампси Денис Борисович
Место рождения
Дата рождения28.02.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.01.2005
Дочь: Алиса Денисовна
Мать ребёнка: Екатерина
Рождение ребёнка
11.08.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Екатерина
Развод
Неизвестно
Жена: Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина