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Лампси Денис Борисович

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Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

28.02.1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

2005 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.01.2005

Дочь: Алиса Денисовна

Мать ребёнка: Екатерина

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
11.08.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Екатерина

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Развод
Неизвестно

Жена: Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина

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