Лавенек (Шубина) Татьяна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лавенек (Шубина) Татьяна Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шубин Федор

Мать: Шубина Валентина Алексеевна

Рождение ребёнка
23.03.1975

Сын: Лавенек Александр Юрьевич

Отец ребёнка: Лавенек Юрий

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
04.03.?

Дочь: Герасименко Зоя Юрьевна

Отец ребёнка: Лавенек Юрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лавенек Юрий

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