Лавенек (Шубина) Татьяна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шубин Федор
Рождение ребёнка
23.03.1975
Сын: Лавенек Александр Юрьевич
Отец ребёнка: Лавенек Юрий
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
04.03.?
Дочь: Герасименко Зоя Юрьевна
Отец ребёнка: Лавенек Юрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лавенек Юрий