(Жарова) Матрона Павлова
Место рождения
Дата рождения27.03.1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1835
Отец: Жаров Павел Леонтьев
Крещение
29.03.1835
воспреемники: В оном же селе проживающий отставнай салдат унтер афицер Алексей Емельяноф, воспреемница - Того ж села Рачейки - После умершаго уделнаго кресьянина Емельяна Иванова Глушенкова дочь девиц... Показать все
Смерть
Неизвестно