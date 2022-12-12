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(Жарова) Матрона Павлова

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

27.03.1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1806 г.р.

Мать

Вычислено 1804 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1835

Отец: Жаров Павел Леонтьев

Мать: Жарова Евдокия Емельянова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
29.03.1835
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: В оном же селе проживающий отставнай салдат унтер афицер Алексей Емельяноф, воспреемница - Того ж села Рачейки - После умершаго уделнаго кресьянина Емельяна Иванова Глушенкова дочь девиц... Показать все
Смерть
Неизвестно
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