Пашкова Амина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пашкова Амина Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.2013

Пол

Женский

Отец

1977 г.р.

Мать

1976 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.2013

Отец: Пашков Сергей Викторович

Мать: Пашкова Светлана Сергеевна

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