Белоедова Полина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1910
Дочь: Власенко Елизавета Степановна
Отец ребёнка: Белоедов Степан
Рождение ребёнка
05.11.1921
Отец ребёнка: Белоедов Степан
Чернышев, Шовгеновский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Белоедов Степан
Смерть
Неизвестно