Белоедова Полина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоедова Полина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1880 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1910

Дочь: Власенко Елизавета Степановна

Отец ребёнка: Белоедов Степан

Рождение ребёнка
05.11.1921

Сын: Белоедов Иван Степанович

Отец ребёнка: Белоедов Степан

Чернышев, Шовгеновский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белоедов Степан

Смерть
Неизвестно
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