Enman Kai
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смерти07.09.1846
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Enman Mihkel
Супруг(-а): Wio Enman (Köwwe)
Рождение ребёнка
17.06.1814
Сын: Enman Peter
Отец ребёнка: Enman Mihkel
Рождение ребёнка
14.08.1820
Сын: Enman Jaak
Отец ребёнка: Enman Mihkel
Рождение ребёнка
04.03.1823
Сын: Enman Hans
Отец ребёнка: Enman Mihkel
Рождение ребёнка
03.07.1826
Сын: Ennman Mai
Отец ребёнка: Enman Mihkel
Рождение ребёнка
14.08.1827
Дочь: (Ennman) Lisso
Отец ребёнка: Enman Mihkel
Смерть
07.09.1846