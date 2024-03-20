Enman Kai — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиEnman Kai

Enman Kai

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

07.09.1846

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1789 г.р.

Дети

1814 г.р.
1820 г.р.
1823 г.р.
1826 г.р.
1827 г.р.

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Enman Mihkel

Супруг(-а): Wio Enman (Köwwe)
Рождение ребёнка
17.06.1814

Сын: Enman Peter

Отец ребёнка: Enman Mihkel

Рождение ребёнка
14.08.1820

Сын: Enman Jaak

Отец ребёнка: Enman Mihkel

Рождение ребёнка
04.03.1823

Сын: Enman Hans

Отец ребёнка: Enman Mihkel

Рождение ребёнка
03.07.1826

Сын: Ennman Mai

Отец ребёнка: Enman Mihkel

Рождение ребёнка
14.08.1827

Дочь: (Ennman) Lisso

Отец ребёнка: Enman Mihkel

Смерть
07.09.1846

Мы используем куки для улучшения работы сайта.