Боков Осип Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1870 ст.
Жена: Бокова Фёкла Тимофеевна
Илек, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Боков Осип Петрович. Жених. Казак Герасимовского хутора. Раскольнической секты. Первым браком. 18 лет Аннечкова Фёкла Тимофеевна. Невеста. Казачья дочь Мухрановского форпоста. Раскольнической секты. 1... Показать все
Конфирмация (миропомазание)
08.11.1870 ст.
Миропомазан из раскола
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Герасимовка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Герасимовский хутор, Илецкая станица
Смерть
Неизвестно