Боков Осип Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБоков Осип Петрович

Боков Осип Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1852 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.11.1870 ст.

Жена: Бокова Фёкла Тимофеевна

Илек, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Боков Осип Петрович. Жених. Казак Герасимовского хутора. Раскольнической секты. Первым браком. 18 лет Аннечкова Фёкла Тимофеевна. Невеста. Казачья дочь Мухрановского форпоста. Раскольнической секты. 1... Показать все
Конфирмация (миропомазание)
08.11.1870 ст.
Миропомазан из раскола
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Герасимовка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Герасимовский хутор, Илецкая станица
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close