Сарапулова Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сарапулова Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.10.1914 ст.

Сын: Сарапулов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Сарапулов Иван Андреевич

Новотроицкое, Мишкинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1919

Сын: Сарапулов Егор Иванович

Отец ребёнка: Сарапулов Иван Андреевич

Андреевка, Новотроицкое, Башкирия
Рождение ребёнка
1922

Сын: Сарапулов Илья Иванович

Отец ребёнка: Сарапулов Иван Андреевич

Андреевка, Новотроицкое, Башкирия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сарапулов Иван Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Новотроицкое, Мишкинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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