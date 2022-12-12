Сарапулова Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.10.1914 ст.
Сын: Сарапулов Андрей Иванович
Отец ребёнка: Сарапулов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Сарапулов Иван Андреевич
Андреевка, Новотроицкое, Башкирия
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Сарапулов Иван Андреевич
Андреевка, Новотроицкое, Башкирия
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно