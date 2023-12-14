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Болдырев Анатолий Петрович
Болдырев Анатолий Петрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1953
Пол
Мужской
Отец
Болдырев Пётр Дмитревич
1932 г.р.
Мать
Болдырева Грунька (Агиеппина?)
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953
Отец:
Болдырев Пётр Дмитревич
Мать:
Болдырева Грунька (Агиеппина?)
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