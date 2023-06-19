(Лунева) Авдотья (Евдокия) Сидорова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1735
Дата смертиПосле 1782
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735
Отец: Лунев Сидор Дмитриев
Мать: Лунева Татьяна Осипова
Упоминание
1744
Ивановская, Егорьевск, Московская область
ф.203, оп.747, д. 99 Исповедные ведомости Сергиевской церкви с. Ивановского 1744 | <p> Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1758
Сын: Лунев Иван Иванов
Отец ребёнка: Лунев Иван Мартемьянов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1782