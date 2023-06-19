(Лунева) Авдотья (Евдокия) Сидорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лунева) Авдотья (Евдокия) Сидорова

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1735

Дата смерти

После 1782

Пол

Женский

Отец

Около 1694 г.р.

Мать

Около 1695 г.р.

Муж

Около 1741 г.р.

Дети

Около 1758 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735

Отец: Лунев Сидор Дмитриев

Мать: Лунева Татьяна Осипова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Упоминание
1744
Ивановская, Егорьевск, Московская область
ф.203, оп.747, д. 99 Исповедные ведомости Сергиевской церкви с. Ивановского 1744 | <p> Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Лунев Иван Иванов

Отец ребёнка: Лунев Иван Мартемьянов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лунев Иван Мартемьянов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Смерть
После 1782
Тимшино, Егорьевск, Московская область